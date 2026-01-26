Провели интернациональную экскурсию

Экскурсию посвятили необычному изобразительному искусству Бразилии, об этом рассказала искусствовед галереи Анна Горенкова, приобщив в качестве помощника студента СевГУ из Бразилии Матеуса Симиони Сауседо. Молодой человек всерьез подошел к своей миссии и в процессе рассказа уточнял произношение некоторые географических названий, связанных с Бразилией. Сама же экскурсия носила весьма познавательный характер, что было особенно интересно экскурсантам, большинство которых изучают филологию и журналистику.

Интересно, что имена некоторых художников в той или иной мере были знакомы ребятам и до экскурсии, а потому для них стало событием увидеть произведения «вживую».

Получился рассказ о стране, ее истории, событиях, которые происходили там в начале XX века. А.Горенкова также рассказала о техниках, в которых создавались изображения: ксилография, литография...

После экскурсии студенты поделились впечатлениями от экскурсии.

Студентка 2 курса магистратуры по направлению «Медиакоммуникации» Дарин Исса, родом из Сирии, рассказала, что нашла даже некоторые аналогии в изображении различных предметов с тем, к чему она привыкла у себя дома. Например, похожи самодельные детские игрушки, примерно такие же делают и у нее дома.

Студент 2 курса факультета журналистики Шмуэль Фридман отметил высокий уровень представленных работ.

«То, что успел «зацепить», — это работы знаменитой бразильской художницы Тарсилы ду Амарал. Я слышал о ней, мечтал увидеть ее картины, но даже предположить не мог, что когда-нибудь смогу встретиться с ними «глаза в глаза», — признался Ш.Фридман.

Молодой человек также сказал, что интересуется искусством, не привязываясь к какому-либо конкретному направлению. Говорит, для него большая радость знакомиться с творческими людьми. Посещение подобных выставок он считает неотъемлемой частью своей будущей профессии. На вопрос, чем бы он хотел заниматься в журналистской профессии, ответил, что, будучи музыкантом, намерен «продвигать» этот вид искусства не только делом, но и словом. Он видит в Севастополе широкое поле деятельности для этого и считает, что город позволяет реализовать такие планы.

Сам М.Симиони Сауседо рассказал, что приехал из столицы Бразилии города Бразилиа. В СевГУ учится на 4 курсе, он будущий переводчик.

«Выставка произвела большое впечатление, у меня появилась возможность вспомнить искусство своей страны. Я также рад, что севастопольцы могут узнать об искусстве моей родины, это большая честь для меня», – поделился бразильский студент.

По завершении учебы молодой человек собирается вернуться в Бразилию и продолжить учебу дома. Его мечта — стать ветеринаром, а для этого, как он считает, нужно сначала выучить иностранные языки. Сейчас он изучает английский, испанский, французский и русский. Кроме того, владеет родным португальским.