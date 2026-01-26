Продолжение мусорной реформы

Суть изменений — отказ от сбора и захоронения мусора без сортировки, акцент на раздельный сбор, утилизацию и переработку. Для севастопольцев это значит, что тариф на вывоз мусора продолжат повышать.

Правительство Севастополя разработало новую Территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами и представило ее на общественное обсуждение. Это очередная попытка городских властей реализовать мусорную реформу, которая началась в России и в Севастополе 1 января 2019 года, но кроме как повышением тарифов для севастопольцев пока ничем не закончилась. Фактически все задачи, которые были поставлены шесть лет назад, не выполнены и перекочевали в новую Территориальную схему. Возросла только численность населения, количество прибывающих в регион туристов, стоимость строительства необходимой инфраструктуры и услуг, а также тарифов на вывоз мусора, которые и должны окупить реформу.

Исполнителем, разработчиком новой мусорной дорожной карты, а также организатором общественных слушаний является департамент городского хозяйства Севастополя. Общественные обсуждения им проводятся с 23 января по 22 февраля в электронном формате на сайте правительства Севастополя: sev.gov.ru, в разделе «Информация для публичного обсуждения».

Итак, в документе указано, что основная часть источников образования твердых коммунальных отходов расположены в Гагаринском, Ленинском, Нахимовском и Качинском муниципальных округах. В составе мусора преобладают органические отходы — 34,48%, стекло — 20,96%, пластик — 9,73%. Лидером по производству твердых бытовых отходов является самый густонаселенный район города — Гагаринский, его население выдает на-гора 67,6 тысяч тонн мусора. Затем следует Ленинский — 54,1 тысяч тонн, Нахимовский — 46,3 тысяч тонн и Балаклавский — 25,1 тысяч тонн.

Всего Севастополь в течение года производит 193,1 тысяч тонн мусора. Это с учетом того, что в городе на 1 января 2025 года проживало 558 302 человека. Согласно новому генплану, население и количество приезжающих в город туристов будет расти, значит, увеличится и объем мусора. Прогнозируется, что в с 2026 по 2031 год в городе будет проживать 601 тысяча человек и приезжать 1,4 млн туристов ежегодно.

На сегодняшний день городской мусор вывозится на полигон в Первомайской балке под Инкерманом. Его мощность (246 тысяч тонн в год) близка к исчерпанию. По всему городу установлено 4902 контейнерных площадок, но контейнеры для раздельного сбора отходов установлены всего на 22-х.

Планируется, что к 2030 году на полигоны будет отправляться 49% твердых коммунальных отходов, а 51% будут перерабатывать, компостировать или утилизировать.

Базовым инфраструктурным объектом в мусорной индустрии станет экотехнопарк «Коралл» по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 250 тысяч т/в год. В 2023 году между управлением по эксплуатации объектов городского хозяйства и Публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» был заключен госконтракт на 71 млн рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству севастопольского экотехнопарка. Работы должны были завершить в октябре 2024 года. Но разработать проект в оговоренные сроки не удалось.

При этом в разработанной департаментом городского хозяйства Территориальной схеме ввод в эксплуатацию современного экотехнопарка назначен на 2027 год. Стоимость его строительства теперь оценивается почти в девять миллиардов рублей. В 2023 году его цена составляла 3,5 млрд рублей. Кроме этого на рекультивацию полигона ТБО в Первомайской балке, первой и третьей очереди необходимо 0,7 млрд рублей и чуть меньше на полигон четвертой очереди — 0,5 млрд рублей. Если в очередной раз ничего не изменится, то в общей сложности мусорная реформа обойдется городу в 10,2 млрд рублей.

В связи с ее реализацией, тариф на вывоз мусора для населения ежегодно будет расти. Так в 2024 году плата за услугу составляла 411 рублей за кубометр, в 2025 году — 427 рублей, в 2026 году — порядка 590 рублей, а в 2032 — уже 747 рублей.

Как начинали

Напомним, что Севастополь перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в 2018 году, хотя вся страна это сделала на год позже. Причем города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь по закону вообще не должны были участвовать в «мусорной реформе» до 2022 года и не применять положения федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов (ТКО) региональными операторами.

Отсрочка давалась потому, что территориальное положение Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя не позволяет решить проблему с утилизацией коммунальных отходов внутри границ этих городов, так как эти города являются одновременно и субъектами РФ, и населенными пунктами, и эти границы у них совпадают.