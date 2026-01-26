Про забытые тропические болезни забывать нельзя

День борьбы с забытыми тропическими болезнями отмечается 30 января. Эта дата была установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения пять лет назад для привлечения внимания к проблеме забытых тропических болезней (ЗТБ).

Казалось бы, совсем нетропический климат в Севастополе не дает тропической заразе никакого шанса. Но это не так...

Опасные тропики

К тропическим болезням относятся более 100 инфекционных и паразитарных заболеваний, передающихся с водой, пищей, кровососущими насекомыми, при контакте с больным животными, человеком или загрязненными объектами окружающей среды.

Самые распространенные заболевания — малярия, бешенство, различные лихорадки, брюшной тиф, гепатит А, холера, чума, паразитарные заболевания. Наибольший риск для заражения человека тропическими паразитарными болезнями представляют страны экваториальной Африки, Новая Гвинея, Соломоновы острова, Индия и бассейн Амазонки — Бразилия, Колумбия, Перу и другие. Наиболее часто туристы заражаются трансмиссивными паразитарными заболеваниями через укусы насекомых. Как правило, в местах укусов насекомого появляется жжение, сильный кожный зуд, крапивница, легкая лихорадка. Несколько позже — образуется отёк и подкожные узелки.

Большую опасность представляют тропические гельминтозы, заражение которыми происходит через неповрежденную кожу при использовании небольших водоемов, с медленно текущей или стоячей водой, через влажную почву: стронгилоидозом, риштой (дракункулез), шистосоматозами. Через воду также можно заразиться амебной дизентерией, еще ее называют «Болезнью дипломатов», а также «диареей туристов» — криптоспоридиозом.

Особую опасность представляет холера. Основной путь распространения — через инфицированную воду и продукты питания. Клинические признаки: обильная потеря организмом с поносом и рвотой жидкости и солей. Быстрое обезвоживание организма опасно для жизни.

Лепра (проказа) — сложное заболевание, вызванное медленно протекающей в организме бактериальной инфекцией, которая поражает кожные покровы, периферические нервы и глаза.

В январе 2026 года вблизи индийского города Калькутта зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах. Это новый зоонозный вирус, который передается человеку от животных, а также через зараженную еду или от человека человеку. Инфекция, вызванная вирусом, имеет разные клинические проявления: от бессимптомной до острой респираторной инфекции и смертельного энцефалита. Носителями вируса могут быть плодоядные летучие мыши, которые могут передавать инфекцию людям или другим животным.

Основные симптомы заражения вирусом Нипах: кашель; затрудненное дыхание; высокая температура; головная боль; диарея; рвота; мышечная боль; слабость. Главные мишени вируса Нипах — бронхи и легкие. Также довольно часто поражаются почки и селезенка. Распространение вируса по организму вызывает полиорганную недостаточность.

Завозная малярия

Малярия всегда была и остается смертельно опасной болезнью, ежегодно тысячи людей заражаются ей, посещая страны, расположенные в тропиках и субтропиках. Малярию вызывают паразиты, которые попадают в организм человека при укусах инфицированных комаров. Паразиты размножаются в печени и затем инфицируют красные кровяные клетки. При отсутствии лечения болезнь может приобрести смертельно опасную форму из-за нарушения кровоснабжения жизненно важных органов. В Крыму сейчас нет очагов распространения малярии, но есть случаи завоза этой болезни из стран дальнего и ближнего Зарубежья. За 2025 год зарегистрирован один, а за 2024 год — три случая завозной малярии в Севастополе.

Очаги бешенства

Бешенство — это вирусная инфекция, которая передается людям при укусах инфицированных животных, особенно собак, и на этапе появления симптомов всегда является смертельной.

Осенью в Терновском муниципальном округе Севастополя был выявлен случай заболевания бешенством дикой куницы в селе Родное. В декабре — на Корабельной стороне и в селе Орловка зафиксированы два случая бешенства у домашних котов. Во всех случаях диагноз был подтвержден исследованиями.

Управление службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в Азово-Черноморском регионе в своем отчете указывает на рост заболеваний бешенством диких и домашних животных на полуострове. Так 26 ноября был подтвержден случай бешенства лисы в селе Щербаково Красногвардейского района, собаки — в с.Фурмановка Бахчисарайского района. Днем ранее — кошки в пгт Приморский муниципального округа Феодосия, лисы — в с.Славянка Джанкойского района.

Новая лаборатория

В Севастополе ведется строительство первой инфекционно-диагностической лаборатории. Она позволит быстро выявлять опасные болезни животных, пробы которых сейчас возят для проверки в Крым или Краснодарский край.

Ветеринарный комплекс на Фиолентовском шоссе будет состоять из трехэтажного лабораторного здания общей площадью три тысячи квадратных метров и вивария, который предназначен для оперативной диагностики заразных, в том числе особо опасных, инфекционных болезней животных и птиц.

Лабораторию оснастят оборудованием для ПЦР- и ИФ-диагностики, а также для проведения паразитологических, микологических и гематологических исследований. Комплекс собираются ввести в эксплуатации в конце 2026 года, сообщили в пресс-службе правительства города.