На мальчика напала бродячая собака

Прокуратура Гагаринского района Севастополя организовала проверку по сведениям, опубликованным в соцсетях, о нападении собаки на ребенка. Сообщалось, что днем 21 января на ул.Тульской школьника укусила одна из двух собак, которых часто замечают местные жители в этом районе. Мальчик получил травмы кистей рук и запястья, в связи с чем ему потребовлась медицинская помощь.

Прокуратура даст оценку исполнению законодательства об ответственном обращении с животными.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования с целью устранения нарушений закона и восстановления прав несовершеннолетнего.

Следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность» по факту нападения безнадзорной собаки на ребенка.

Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Тереньтеву В.Н. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Опасный путь в школу

Улица Тульская — часть ежедневного маршрута многих школьников. Дети проходят здесь каждый день и подвергаются реальной опасности.

Как рассказала мама мальчика в соцсетях, на него напала одна из двух бездомных собак, которые постоянно бегают там без присмотра (ошейника и бирок нет). Защищаясь, он выставил руки и получил рваные раны кистей и запястья — собака прокусила ладонь даже через плотные перчатки. К счастью, помогли неравнодушные прохожие: вызвали скорую и позвонили матери: ребенок даже не мог держать телефон.

В больнице пострадавшему наложили швы. Также ему предстоит курс вакцинации от бешенства.

Женщина утверждает, что это не первый случай нападения: «По словам других родителей, ранее эта же собака покусала девочку. Сегодня собаки пытались напасть на девушку — ей пришлось отбиваться камнем».

Когда она обратилась в Севветнадзор. Там редложили самостоятельно поймать агрессивную собаку и привезти ее на карантин, потому что «некому этим заниматься». Либо писать заявление и ждать реакции служб.

«Возникает закономерный вопрос: до каких пор в городе будут происходить нападения бездомных собак на детей и взрослых и кто за это несет ответственность?» — пишет мать пострадавшего ребенка и просит, если вы или ваши дети пострадали от этих собак — пожалуйста, откликнитесь.