17-летний крымчанин признался в уничтожении автомобилей на почве нацистских идей

Несовершеннолетний крымчанин в ходе слушания дела в Южном окружном военном суде признал вину в уничтожении автомобилей, принадлежащих, по его мнению, евреям в Крыму, и участии в National Socialism/White Power (признана террористической организацией, запрещена в РФ), сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Дело участника террористической организации, которая выступает за захват власти и достигает целей путем взрывов и поджогов административных зданий и госучреждений, в Южном окружном военном суде слушается впервые. «Фигурант в 2024 году, находясь в Симферополе, вступил в террористическую организацию National Socialism/White Power. Для причинения ущерба собственнику автомобиля, которого он считал евреем, фигурант слил из бензобака мопеда около литра бензина, чтобы поджечь Opel Calibra, что он позже и сделал. Свою вину он признал», — сказал собеседник агентства.

До этого подросток также попытался уничтожить другой автомобиль пострадавшего, он купил пусковое устройство «ПУ-4», которое не является огнестрельным оружием, но имеет схожий принцип действия, а также патроны к нему и несколько раз выстрелил в принадлежащий потерпевшему ВАЗ. Ущерба он не причинил, так как машина была без стекол, по которым и стрелял фигурант.

После поджога машины несовершеннолетний связался с куратором и сообщил, что в его отношении возбуждено уголовное дело и попросил денег на адвоката.