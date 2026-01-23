В Крыму задержаны два украинских диверсанта

Сотрудниками ФСБ на территории Республики Крым задержаны два гражданина России, 1995 года рождения, причастные к совершению в 2024 и 2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины.

В 2024 году фигуранты через мессенджер Telegram установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, под руководством которого собирали и пересылали противнику информацию о дислокации на Крымском полуострове объектов Минобороны России, критически важной инфраструктуры, передвижениях колон военной техники и результатах ракетных ударов вооруженных сил Украины. По указанию куратора они совершили поджоги релейных шкафов на железной дороге и оборудования базовых станций сотовой связи в Сакском и Симферопольском районах Крыма.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям террористический акт и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности УК России.

ФСБ России напоминает о том, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернете для вовлечения граждан в совершение тяжких и особо тяжких преступлений, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.