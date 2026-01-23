Упростили процедуру получения соцвыплат для семей с детьми

Получение соцвыплат для семей с детьми теперь у3простили, соответствующее постановление приняли 22 января на заседании городского правительства. Изменения и корректировки коснутся следующих пяти мер социальной поддержки:

— единовременная выплата 300 000 рублей при рождении третьего и последующих детей;

— региональный материнский капитал, который с 1 января 2026 года проиндексирован и составляет 148 677 рублей при рождении второго ребёнка;

— выплаты по 200 000 рублей будущим мамам, обучающимся по очной форме;

— ежемесячное пособие на ребёнка;

— государственная социальную помощь на основании социального контракта.

«Мы исключаем требование о предоставлении справок из кредитных организаций, теперь не нужно туда ходить и предоставлять эти справки. Мы будем их запрашивать сами, достаточно указать банковские реквизиты прямо в заявлении, это упростит процедуру», – представила проект принимаемого постановления директор департамента труда и соцзащиты населения Елена Сулягина.

Она также отметила, что потребители перечисленных услуг активно подают заявления в электронном виде через портал госуслуг. Однако также можно подать заявления через МФЦ либо непосредственно принести в департамент.