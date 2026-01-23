Территорию у дома на Острякова,229 будут благоустраивать

Таким образом он ответил на вопрос губернатора Михаила Развожаева, который напомнил о недавней волне возмущения со стороны жильцов, жаловавшихся на то, что прокладка магистральных сетей по территории многоквартирных домов создает угрозу целостности зданий. Кроме того, они обеспокоены нынешним полуразрушенным и залитым грязью придомовой территорией. Жильцы, выкладывая фото и видео треснувших стен в своих квартирах, отмечали, что все началось именно с ремонта водовода. Проблема существует уже давно и наконец была озвучена на заседании правительства.

– Выезжал, лично держу на контроле еще с прошлого года. Работы мы все закончили, приступаем к благоустройству территории. Там проблема была связана с тем, что канализация, построенная застройщиком, была сделана неправильно. Поэтому мы ее переделали, было частичное обрушение колодцев. Подрядчик за свои денежные средства все восстановил и с понедельника приступаем к благоустройству, – прояснил ситуацию П.Иено.

По его словам, вся проблема в том, что выполнялись работы способом ГНБ (горизонтально-направленного бурения). На вопрос, обследовали ли грунт, замгубернатора ответил, что никаких дальнейших подвижек не обнаружена.

– Наняли экспертную организацию, которая осуществляет мониторинг состояния домов и еще будет мониторить в течение месяца. На сегодня, никаких изменений нет. С понедельника приступаем к работе. Провели обследование дома, определились с перечнем работ, с графиком», – заверил он.