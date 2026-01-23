Строят крупные оптовые центры

Крупнейший оптово-распределительный центр (ОРЦ) площадью 76 тыс. кв. м планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2026 года в селе Трудовом Симферопольского района, сообщили ТАСС в Министерстве промышленности и торговли Республики Крым.

«В текущем году ООО «Айси логистик» осуществляется строительство распределительного центра площадью 76 000 кв. м, который возводится вблизи с.Трудовое Симферопольского района в непосредственной близости к трассе «Таврида». Данный объект станет важным ОРЦ по поставкам продуктов питания, выполняющим функцию распределительного центра в регионе. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2026 года», — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном замминистра Ириной Фроловой.

В селе Чистеньком в первом квартале 2026 года ожидается ввод ОРЦ торговой сети «Пуд» площадью 58,9 тысяч кв.м. Это будет современный логистический комплекс класса «А», в котором будут предусмотрены роботизированные системы, элементы искусственного интеллекта, развитая складская и транспортная инфраструктура. Также в первом квартале этого года ожидается сдача ОРЦ площадью 45 тысяч кв.м. в с.Укромном Симферопольского района.

В министерстве отметили, что новые объекты позволят создать современные мощности для хранения продовольственной и непродовольственной продукции на территории Республики Крым, создать дополнительные рабочие места, а для ретейла — расширить ассортимент в торговых точках, снизить логистическую себестоимость что, в свою очередь, повлияет на цену товара на полках магазинов.

Первые в Крыму мультитемпературные склады и распределительные центры, предназначенные для хранения продуктов питания в нескольких температурных режимах, были открыты в 2023 году в Симферополе. Их площадь составляет 8 тысяч кв.м и 6,2 тысяч кв.м.