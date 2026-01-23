Проведут комплексные кадастровые работы в 22 кварталах города

Работы будут организованы департаментом по имущественным и земельным отношениям и охватят почти 13,5 тысяч объектов недвижимости — земельных участков и зданий.

В 2025 году аналогичные работы уже завершены в 55 кадастровых кварталах. Нынешние будут проводиться на территории населенных пунктов Орлиное, Передовое, Резервное, Подгорное, а также садовых товариществ «Родник», «Горняк», «Перископ» и «Надежда».

Параллельно с кадастровыми работами в этом году стартует процесс пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости: в 2026 году — по земельным участкам, в 2027-м — по объектам капитального строительства.

Что делать, если вам пришло уведомление о начале проведения комплексных кадастровых работ?

Росреестр разъясняет актуальные вопросы в сфере земли и недвижимости. В этот раз консультируют о порядке проведения комплексных кадастровых работ, и что делать собственникам объектов недвижимости, в отношении которых принято решение о выполнении комплексных кадастровых работ (ККР).

ККР — это кадастровые работы в отношении сразу всех земельных участков, зданий и сооружений, расположенных на территории одного или нескольких кадастровых кварталов. Их цель:

— уточнение границ земельных участков;

— установление или уточнение местоположения объектов капитального, а также незавершенного строительства на земельных участках;

— образование земельных участков;

— исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);

— исключение дублирующих сведений ЕГРН;

— выявление правообладателей;

— выявление неучтенных объектов недвижимости.

Результаты ККР отражаются в специальном документе — карте-плане территории. В последующем все сведения из нее вносятся в ЕГРН.

Для чего нужны ККР?

ККР имеют важное значение для экономики и социальной сферы регионов, поскольку в их результате:

— формируется точная и справедливая налоговая база;

— предотвращаются споры и тяжбы между правообладателями недвижимости;

— увеличивается эффективность управления территориями и планирования их застройки;

— повышается прозрачность рынка недвижимости, в том числе процедуры предоставления земли.

Важно! Для граждан ККР — это прежде всего экономия денежных средств и временных затрат на оформление недвижимости в соответствии с требованием закона.

Кто проводит ККР?

В отличие от обычных кадастровых работ, которые проводятся кадастровыми инженерами только по инициативе отдельных собственников и за их счёт, ККР инициируются и финансируются государством или проводятся по инициативе правообладателей недвижимости за их средства.

Начиная с 2025 года, ККР федерального значения осуществляет публично-правовая компания «Роскадастр», полномочия учредителя которой от имени Российской Федерации исполняет Росреестр. Теперь государству стало проще контролировать качество выполнения ККР.

Если выполнение работ за счет бюджетных средств не предполагается, правообладатель-заказчик заключает договор подряда с ИП — кадастровым инженером или юрлицом, которое имеет в штате не менее двух таких специалистов (включая ППК «Роскадастр»). Обязательным условием статуса кадастрового инженера является его членство в СРО.

Как проходят ККР?

На подготовительном этапе, как правило за год до начала самих работ, региональные органы власти определяют населенные пункты и кадастровые кварталы, где необходимо навести порядок с границами участков и местоположением объектов.

Узнать, попадает ли ваш объект под ККР можно:

— на сайте Росреестра в разделе «Деятельность > Обеспечение кадастровой деятельности > Комплексные кадастровые работы»;

— на сайте ППК «Роскадастр» в разделе «Банк документов», а также в разделе «Новости»;

— на сайтах муниципальных администраций;

— на информационных щитах и стендах – в СНТ, населенных пунктах.

В рамках проведения ККР исполнитель проводит все предусмотренные законодательством мероприятия, согласительная комиссия согласовывает уточненное местоположение границ земельных участков, после чего заказчик ККР (администрация) утверждает карту-план.

Далее утвержденная карта-план направляется в Росреестр и уточненные сведения вносятся в ЕГРН.

Как владельцу недвижимости действовать при проведении ККР?

О начале ККР правообладатели объектов недвижимости, как правило, узнают из извещений — по почте, электронному адресу (если он есть в ЕГРН) или через портал «Госуслуги».

Первое и самое важное, что нужно сделать при получении такого извещения, – убедиться, что оно направлено той организацией, которая уполномочена проводить ККР в вашем регионе. Исполнителя ККР можно узнать из извещения о начале выполнения работ, размещенного на сайте Росреестра или ППК «Роскадастр».

Важно! Извещение о проведении ККР не направляется через мессенджеры или социальные сети. Оно не может содержать ссылки на сторонние сайты, запросы паролей или требования оплаты. Если вам поступило похожее сообщение, это действия мошенников и реагировать на него ни в коем случае нельзя.

На этапе полевых работ, если они проводятся с выездом на местность, нужно обеспечить доступ на участок и к постройкам – без этого кадастровый инженер не сможет произвести замеры, необходимые для подготовки карты-плана территории.

Важно! По закону правообладатели недвижимости, в отношении которой проводятся ККР, не вправе препятствовать выполнению работ.

Кроме того, если права на участок и постройки не зарегистрированы в ЕГРН, но на руках есть правоустанавливающие документы (старые свидетельства на землю, госакты и пр.), их нужно предоставить кадастровому инженеру. А ещё лучше обратиться с ними в Росреестр и зарегистрировать ранее возникшее право собственности. Это гарантия юридической безопасности ваших прав!

На этапе согласования уточненных границ собственник должен ознакомиться с подготовленным проектом карты-плана территории и согласовать его.

Если есть возражения, то их надо в письменном виде подать в специально созданную согласительную комиссию. Информация о ней и её заседаниях публикуется на официальных сайтах муниципальных администраций, в районных СМИ.

Следует иметь в виду, что законом установлены минимальные и максимальные параметры возможного уменьшения или увеличения площади участка. По общему правилу она может измениться не более чем на 10% по сравнению с указанной в ЕГРН.

Важно! Если площадь участка уменьшилась более чем на 10%, сведения о нём могут быть включены в карту-план территории только с письменного согласия правообладателя. Без такого согласия осуществление государственного кадастрового учета приостанавливается!