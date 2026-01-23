Комплексные кадастровые работы проведут в 22 кадастровых кварталах

Речь идет о проведении комплексных кадастровых работ на территории Севастополя в 2026 году. Соответствующее постановление принято 22 января на заседании городского правительства.

Как пояснила директор департамента имущественных и земельных отношений Галина Попова, документом утверждается перечень кадастровых кварталов на 2026 год. Он будет выполняться в отношении 22 кадастровых кварталов, которые включают 13,5 тысяч объектов недвижимости Из них 8 113 — объекты капитального строительства, а 5 336 – земельные участки.

«Это создаст условия для качественного управления объектами недвижимости, повышения уровня юридической защиты прав и законных интересов правообладателей, устранение кадастровых ошибок, снижение количества земельных споров, а также увеличение поступлений в бюджет за счет налога земельного, налога на физических лиц и налога на имущество организаций», – сообщила Г.Попова.