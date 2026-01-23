Доступно рассказали, как бороться с тревогой

В библиотеке-филиале №8 на Большой Морской 21 января прошел мастер-класс «Тревога: как распознать и что делать?»

Психолог-волонтер Международного института практической психологии и психотерапии (МИППиП) «Интеграция», специалист в телесно-ориентированном подходе и мировоззренческой психологии Александр Захарченко рассказал, почему нам тревожно и как с этим жить.

Тревожность берем под контроль

Эксперты аналитического центра ВЦИОМ отмечают, что за последние три года уровень стресса среди россиян вырос в полтора раза. Четверо из десяти жителей страны часто испытывают стресс. Самые уязвимые — миллениалы — поколение, рожденное в 1982−2000 годах. Наиболее распространенной проблемой для них стал «социальный джетлаг» — несоответствие биологических ритмов: сон и бодрствование с графиком работы или учебы, что повышает риск психических расстройств. Старшие поколения оказались в этом плане более стрессоустойчивыми.

— Тревожность — достаточно распространенное и часто встречающееся состояние человека настоящего времени. Если не понимать откуда берется тревога и что с этим делать, то это может повлияет на качество вашей жизни. Тревога способна настолько захватить человеческое сознание и индивидуума в целом, что человек может потерять некоторые функции, — утверждает А.Захарченко.

В повседневной жизни люди испытывают беспокойство по разным причинам: при ожидании результатов анализов в клинике, при сдаче экзамена или когда близкий человек не отвечает на сообщения в мессенжере. Иногда тревога оправдана и сигнализирует об опасности, а иногда — не имеет реальных оснований, но подчиняет себе всю жизнь.

По словам специалиста, тревога — эмоция сложная. Эксперты ее описывают как долгий смутный страх того, что может произойти в будущем. Тревожный человек опасается, что случится что-то страшное. В то же самое время тревога помогает нам предусмотреть возможную опасность.

Психолог указал на физиологические ощущения, так называемые «маркеры тревоги» — сдавленность в груди, ком в горле, учащенное сердцебиение и дыхание, потливость.

— Источником тревоги для каждого человека может стать что-то свое: одни переживают об отношениях, вторые — о том, что о них думает начальство, третьи — о чем-то глобальном. При этом один и тот же триггер может быть оправданным беспокойством для одного человека и катастрофизацией — для другого, — отмечает А.Захарченко и объясняет, чем страх отличается от тревоги.

Страх — это реакция на опасность, которую мы считываем из окружающей среды. Страх буквально сообщает организму: «Я вижу опасность, надо спасаться». Тревога — реакция на предполагаемую опасность, которая может случиться, а может и нет. Например, человек беспокоится, что его уволят, и во всем видит подтверждение своим опасениям: допустил ошибку, начальник не так посмотрел, коллегу из другого отдела сократили.

Советы психолога

Если вы тревожный человек или подозреваете у себя тревожное расстройство, то с проблемой нужно работать комплексно, уверен А.Захарченко, необходимо выявить и прорабатывать глубинные причины, а не снимать симптомы. Чтобы вернуть равновесие в тревожный момент, психолог предлагает дыхательные техники и телесные практики.

Прогрессивная мышечная релаксация

Сядьте в комфортное место, примите расслабленную позу. Ваша задача — напрягать и расслаблять мышцы последовательно, начиная от пальцев на ногах или руках. Напрягите мышцы на пальцах на пару секунд, а затем расслабьте. Подождите пару секунд и напрягите ступни. Это помогает «вернуть» внимание в настоящее. Кроме этого, легкая растяжка или ходьба — снимают мышечное напряжение.

Дыхательные техники

«Дыхание квадратом»: вдох (4 сек) — задержка (4 сек) — выдох (4 сек) —задержка (4 сек). Повторить 5–7 раз.

Осознанное дыхание: сядьте так, чтобы вам было удобно и закройте глаза. Сфокусируйте внимание на дыхании, почувствуйте, как воздух проходит по вашему телу, наполняет легкие, а затем выходит. Не старайтесь управлять дыханием, просто наблюдайте за ним. Когда ваше внимание будет переключаться на мысли или фантазии — верните его, снова сфокусируйтесь на дыхании. Это случится с вами не один раз за пару минут, и ваша основная задача — снова и снова возвращаться к дыханию.

Кроме этого, по словам, психолога, каждому человеку необходим регулярный восьмичасовой сон. Перед которым рекомендуется ограничить чтение и просмотр новостей и постов в социальных сетях.

Этим тренингом библиотека-филиал №8 — центр инклюзивной культуры и медицинских знаний и МИППиП «Интеграция» открыли цикл мастер-классов по доступной психологии. Запланированы еще три: 18 февраля — «Одиночество. Целебное уединение или изоляция». 25 марта — «О чем говорит страх критики». 22 апреля — «Феномен обесценивания в повседневной жизни».

Александр Захарченко — окончил Шосткинское медицинское училище и Московскую международную академию, кафедру психологии — клиническая психология. Сумской госуниверситет — экономический факультет. Получил дополнительное профессиональное образование по курсу «Психология» в СевГУ, Новосибирском Международном институте практической психологии и психотерапии. С 2001 по 2024 годы работал в Севастопольском военном госпитале в отделении психиатрии. Имеет многолетний опыт лечебного массажа и реабилитации опорно двигательной системы.