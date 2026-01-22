За необработанную землю накажут

За 2025 год на территории Республики Крым инспектора отдела земельного надзора Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выдали 149 предписаний по 100 земельным участкам для вовлечения в сельскохозяйственный оборот 880,3 га сельскохозяйственных угодий. По Севастополю — таких предписаний 38 по 36 земельным участкам площадью 302,6 га.

По 26 земельным участкам в Республике Крым и 29 земельным участкам в Севастополе правообладатели устранили нарушения: земли ввели в оборот. В отношении же 28 владельцев участков в Крыму и Севастополе, которые не исполнили в срок законное предписание, Россельхознадзор возбудил административные дела и передал протоколы в мировые суды для привлечения хозяев земли к ответственности.

Так, например, на земельном участке площадью 0,8 га в селе Гончарное в Севастополе, принадлежащему Чайке Д.В., 2 июня 2025 года в ходе визуального обследования было выявлено зарастание древесно-кустарниковой растительностью. Россельхознадзором было выдано предписание об устранении нарушения до 9 октября. Однако во время контрольного мероприятия 17 ноября инспекторы обнаружили, что участок все также заброшен. 12 декабря 2025 года материалы переданы в суд.

Сведения о неиспользовании для сельскохозяйственного производства 101 земельного участка (общая площадь 865 га) в Республике Крым и 39 участков (482 га) в Севастополе будут переданы Азово-Черноморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в налоговые органы для увеличения налоговых ставок до 1,5% от их кадастровой стоимости. В связи с этим управление призывает собственников использовать землю по целевому назначению и своевременно исполнять предписания Россельхознадзора во избежание экономических потерь.

Также Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора обращает внимание хозяйствующих субъектов на порядок работы с предписаниями. Устранить нарушения и сообщить об этом в контрольный орган необходимо до срока, указанного в предписании. Это позволит оценить предоставленную информацию (документы, фотографии и др.) и, возможно, принять решение о прекращении исполнения предписания.

Если исполнению предписания в указанный срок препятствуют различные факторы (например, погодные условия, задержка согласования проекта рекультивации, другие причины), необходимо в порядке досудебного обжалования через личный кабинет на портале госуслуг направить ходатайство (жалобу) об отсрочке исполнения решения (предписания). К нему прикладываются подтверждающие документы.

Подать указанное ходатайство можно только одним способом — через «Госуслуги». Другие варианты к рассмотрению не принимаются.

С вопросами и за консультацией хозяйствующие субъекты могут обратиться в отдел земельного надзора по телефону +7(3652) 57-46-48 или при помощи формы обращения на официальном сайте ведомства.