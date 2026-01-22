Выиграли гранты на поддержку сильных и сильных духом

Более 61 миллиона рублей выиграли 16 социально-ориентированных общественных организаций Севастополя в первом конкурсе Фонда президентских грантов в 2026 году. Среди победителей — гуманитарная миссия Севастополя, организация «Особые дети», центр «Рожденные сердцем», организация «Сильнейшая нация мира» и другие.

Самый крупный грант в размере 12 млн рублей получил Духовно-просветительский центр Святого Великого князя Владимира с проектом «Гуманитарная миссия Севастополя». Общественники собирают и оказывают помощь нуждающимся людям, находящимся на линии боевого соприкосновения, нашим военнослужащим, полевым госпиталям и социальным учреждениям Херсонской, Запорожской областей и Донбасса.

В этом году продолжит свою работу проект «Сильнейшая нация мира». Общественная организация с одноименным названием выиграла грант на 8,8 млн рублей на пропаганду патриотизма, спорта и здорового образа жизни путем популяризации образа богатыря-силача, благородного воина и защитника.

Общественная организация родителей детей-инвалидов «Особые дети» получила поддержку в 7 млн рублей на помощь детям с аутизмом со стойким проблемным, опасным и самоповреждающим поведением. Такой же суммой поддержали общественную организацию, занимающуюся сохранением исторического наследия «Гренадер». Их проект «Севастопольские рассказы 3.0» направлен на популяризацию дней воинской славы в истории России и Севастополя и призван оживить историю, сделать ее ближе и понятнее через мультимедийные технологии и старинные ремесла.

Историко-патриотический центр при Храмово-музейном комплексе «Севастополь. Воинство земное и небесное» выиграл 5 млн рублей на проведение экскурсионных и тематико-просветительских мероприятий, концертных и анимационных представлений патриотической и духовной направленности, а также кинолекториев и театрализованных представлений.

Общественная организация «32-й экипаж — команда 18-пушечного брига «Меркурий» за 3,8 млн рублей реализует проект «Корабли и люди. Севастопольская история», направленный на сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия Черноморского флота и Севастополя через историю выдающихся личностей — адмиралов, мореплавателей и офицеров, чьи судьбы неразрывно связаны с героическим 32-м флотским экипажем в первой половине 19 века.

Проект «Полезные люди» от общественной организации «Возрождение жизни» получил 3,5 млн рублей. Общественники оказывают помощь гражданам без определенного места жительства и занятия, которые проходят реабилитацию в социальном приюте организации.

На проведение интеллектуального турнира «Мы — побратиМы» — соревнования молодёжных команд из городов-побратимов Севастополя некоммерческой организации социальных технологий по патриотическому воспитанию «Актуальный Севастополь: траектория развития» выделили 3,2 млн рублей.

Проект «Соцпатруль «Добровоз» от центра социальной адаптации граждан «Тихая гавань» потратит 3 млн рублей на поддержку граждан, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей. Общественники будут проводить мотивационную работу с доставкой в приют.

Общественная организация по защите и восстановлению окружающей среды «Экопрайд» за 2,7 млн рублей продолжит работу по очистке и благоустройству территорий родников, а также проведет полевые и кабинетные исследования родниковых вод и составит на них экологические паспорта.

Грантовую поддержку менее одного миллиона рублей получили общественные организации по поддержке семьи, материнства и детства «Мама», центр комплексного сопровождения приемных семей «Рожденные сердцем», севастопольский городской совет женщин на проект «Театр Дома — В гостях у Даля». Камерный театр в Орлином, центр развития культуры и искусства «Культурум» и центр социального и культурного развития «Долголетие», а также общественная организация «Корни», проект которой призван восполнить отсутствие отца в жизни подростков через практическое взаимодействие с мужчинами-наставниками и освоение базовых трудовых навыков.