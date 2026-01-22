Показания счетчиков можно передавать через «Госуслуги. Дом»

Севастопольцы получили возможность передавать показания индивидуальных приборов учета с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Дом».



Для этого нужно зайти в приложение и открыть вкладку «Показания». Там следует выбрать вид коммунального платежа, по которому нужно внести данные, после чего сделать это в появившемся окошке. Это можно делать круглосуточно.