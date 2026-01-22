Нового «Буратино» снял севастополец Игорь Волошин

Это фэнтезийный фильм — еще одна экранизация сказочной повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и ее литературного первоисточника — сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио».

Сценарий фильма несколько изменили. Теперь к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Мастер хочет только сына. Но его желание исполнилось своеобразно: полено оживает, и из него появляется умный, веселый деревянный мальчик.

Папа Карло очень любит Буратино, но тот постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие. Он хочет доказать отцу, что он хороший и настоящий сын.

Для севастопольцев оказалось интересно узнать, что режиссер фильма родом из Севастополя, здесь прошло его детство, а творческое становление началось с Театра для детей и молодежи на Большой Морской, куда И.Волошин в возрасте 18 лет, не поступив в медицинский институт, устроился работать кассиром. А уже через два месяца он стал выходить на сцену в качестве актера.

Как это было, «Севастопольской газете» рассказала заведующая музыкальной частью Севастопольского театра юного зрителя (прежде, ТБМ) Ирина Кузнецова.

Информация, что новый «Буратино» оценивается кинокритиками высоко, ее ничуть не удивила, потому что она с самого начала видела в И.Волошине неординарную творческую личность. С того самого момента, как он пришел поступать в театральную студию при ТБМ.

И.Кузнецова рассказала, что молодой человек резко отличался от всех, кто выходил на сцену. И запоминался.

— Это был тот случай, когда он явно старался на сцене сделать все, как надо, а комиссия попросту сползала со стульев от хохота. Они пришли поступать со своим другом, выбрали очень серьезные произведения. Однако всерьез воспринимать то, что они пели со сцены, было невозможно, — вспоминает И.Кузнецова.

По ее словам, тогда И.Волошин был очень худеньким, высоким, с курчавыми волосами молодым человеком с очень подвижной мимикой. Все, что он делал, было выразительно-интересно и производило магическое впечатление. Задумавшись на секунду, наша собеседница улыбается, воспоминая Волка из тэбээшного «Теремка», который приводил в восторг и умиление и детей и взрослых зрителей.

А еще она припомнила эпизод его поступление в Ярославское театральное училище с номером «Нижинский».

— Игорь всегда отличался удивительно разнообразной пластикой, при, казалось бы, полном отсутствии требуемого стандартного хореографического набора. В том спектакле он сумел блестяще исполнить танец спиной и руками, и выразить огромный внутренний мир великого танцора Вацлава Нижинского, — продолжила вспоминать она, не забыв о еще одной театральной работе Волошина — образе Пьеро Александра Вертинского.

— Его внутренний мир и тогда был не всеми понимаем и принимаем. Но то, что сейчас его фильм оказался в топе самых обсуждаемых, лично меня нисколько не удивляет. Мне очень приятно, что этот человек сохранил свое творческое лицо, — сказала И.Кузнецова.

При этом она искренне посетовала на занятость, мешающую сходить в кинотеатр и посмотреть фильм «Буратино» на большом экране. Но заверила, что непременно это сделает.

— Уверена, фильм получился нестандартным! — считает И.Кузнецова.