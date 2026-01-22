На месяц перекроют движение от Керченской до Новороссийской

Городской департамент транспорта издал приказ о введении временных ограничений движения всех видов транспорта в связи с продолжающимся ремонтно-восстановительными работами на спуске улицы Адмирала Октябрьского.

В приказе говорится, что движение временно перекрывается от ул.Керченской до ул.Новороссийской, с введением запрета маневров по ул.Керченской в направлении ул.Демидова. Ограничения вводятся на месяц — с 26 января до 26 февраля.

Как уточнили «Севастопольской газете» в компании «ВАД», ремонтирующей подпорные стены на Адмирала Октябрьского, перекрытие проезда связано с обустройством ливневой канализации на этом участке дорог.