День студента опять приглашают отметить в Новом Херсонесе

Татьянин день и День российского студенчества, как и прошлом году, зовут отметить в Новом Херсонесе. Начнут праздновать накануне.

24 января (с 13:00 до 21:00) для всех студентов вход на территорию будет свободным. Для них подготовили большую праздничную программу.

Днем

Дневная программа начнется в 13.00 с работы интерактивных локаций в центре «Точка Опоры».

С 13:30 до 14:00 запланировано энергичное шествие духового оркестра по центральной аллее.После этого там же начнутся согревающие танцы, присоединиться к котором приглашают всех желающих.

С 15:30 опять же на центральной аллее пройдет театрализованный зимний парад. В 16.00 праздничные мероприятия продолжатся студенческой битвой эрудитов «Олимп Грифона».

С 18:00 в «Точке Опоры» запланирован студенческий квартирник, который предполагает совместное пение и приятное общение.

Ночью

Будет и ночная программа. Она начнется в 21:30 (откроют КПП «»Восток» и «Север»). В 22:30 всех участников приглашают собраться на площади перед Свято-Владимирским собором, с 23:00 там можно будет исповедоваться, а затем присутствовать на службе.

Крестный ход начнется в 1:30, он продолжится кратким молебном мученице Татиане в открытом храме-парке.

Любителям экстрима можно окунуться в воды реки Героон, правда, предварительно зарегистрировавшись по ссылке https://clck.ru/3RMDjA

Культурная программа начнется в 2:00: в «Таверне 988» и Византийском квартале обещаны угощения, творческие выступления, караоке и т.д..

Утро 25 января начнется с утренней молитвы и чая с печеньем.

Для участия в ночных мероприятиях необходимо зарегистрироваться https://clck.ru/3RNNJ5

Организаторы предупреждают, что всем желающим принять участие в празднике при себе нужно иметь паспорт и студенческий билет.

Еще одно предупреждение: все КПП на вход будут работать с 21:30 до 2:00. После 02.00 КПП будут работать только на выход.

Из Голландии проживающих в общежитии и иностранных студентов доставят организованно автобусом в 22:00, а обратно отвезут в пять утра.