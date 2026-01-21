Запустят «Театральный поезд»

Масштабный проект под названием «Театральный поезд» планируют реализовать в 2026 году в масштабе страны. Мероприятие приурочат к 150-летию Союза театральных деятелей России.

В честь этого события объявлено о запуске двух театральных маршрутов, один из который будет начинаться в Севастополе. Театральный поезд с артистами начнет свой творческий вояж в мае и проедет через весь Крым, Краснодарский край, Поволжье и Центральную Россию. Поезд сделает 19 остановок: в Симферополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове, Уфе, Ульяновске, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Рязани, Тамбове, Воронеже, Курске, Смоленске, Калуге, Москве.

Из Владивостока выйдет второй театральный поезд и направится в Москву, делая остановки в Хабаровске, Биробиджане, Новом Ургале, Тынде, Чите, Улан-Удэ, Иркутске, Братске, Северобайкальске, Красноярске, Кемерово, Томске, Новосибирске, Омске, Тюмени, Кургане, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Кирове, Костроме, Ярославле, Санкт-Петербурге. Оба поезда сделают остановки в 43 городах России, в каждом из которых пройдут театральные фестивали с участием театров со всех регионов.

Планируется, что поезда прибудут в Москву одновременно в июне, а сама встреча станет кульминацией всего проекта, в рамках которого анонсированы драматические, оперные и балетные спектакли, постановки кукольных театров. Кроме того, для зрителей будут организованы мастер-классы, творческие встречи, образовательные мероприятия.

В этом театральном марафоне Севастополь представлен сразу тремя театрами: драмтеатром им.Луначарского с его постановкой «Горе от ума», театром танца имени Вадима Елизарова с двумя хореографическими спектаклями – «Кармен» и «Бахчисарайский фонтан», а также Севастопольским театром юного зрителя с постановками о Суворове и о севастопольских мальчишках.

Всего в проекте «Театральный поезд» примут участие более 160 театров, которые покажут 280 спектаклей. В «Театральном поезде» проедут пять тысяч артистов. Проект поддержан Министерством культуры РФ, ОАО «РЖД» и Президентского фонда культурных инициатив.

Как рассказали «Севастопольской газете» в театре танца имени Вадима Елизарова, уже начались переговоры с площадками, где запланировано выступление театра. Например, уже налаживается взаимодействие с Краснодаром, где севастопольские артисты покажут «Кармен», а в Симферополе — «Бахчисарайский фонтан». Участниками проекта станет вся театральная труппа, это примерно 45 артистов, а также технические службы.