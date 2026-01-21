В санатория «Южный» построят новый корпус

Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым выдало разрешение на строительство нового спального корпуса санатория «Южный» в Форосе.

«Получено разрешение на строительство спального корпуса санатория «Южный» на мысе Ай-Юри в Форосе. На сегодня начались подготовительные работы, включая устройство буронабивных свай. Новый корпус площадью более 8,5 тысяч кв.м вместит 131 комфортабельный номер для приёма свыше 250 гостей», — сообщил заместитель председателя Правительства, куратор Южного федерального округа Марат Хуснуллин.

Строительные работы на объекте будут проходить под контролем публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Санаторий «Южный» — филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации». Курорт располагается в уникальном месте на мысе Ай-Юри, который является самой южной точкой Южного берега Крыма, недалеко от Фороса. На его территории расположены лечебная база, спортивные площадки и бассейн, беседки и террасы для отдыха, рестораны, кафе, кинозал и многое другое.

Завершение строительства объекта запланировано на 2028 год.