Урожай винограда в Крыму в 2025 году сократился на 3,5%

Аграрии Республики Крым в 2025 году собрали 118,6 тыс. тонн винограда, что меньше уровня прошлого года на 3,5%.

«Валовой сбор винограда урожая 2025 года составил 118,68 тысяч тонн, что меньше валового сбора урожая 2024 года на 3,5%. Снижение объема валового сбора связано со сложными агроклиматическим условиями: весенние заморозки, которые привели к гибели сформировавшихся почек и почвенная засуха (прошлый год был также засушливый, а 2025 год отличается от предыдущего более высокими температурами)», — сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства региона.

Особенно негативно почвенная засуха и аномальная температура сказалась на неорошаемых виноградниках, отметили в региональном Минсельхозе. При жаркой температуре, значительно превышающей 30 градусов, все процессы роста виноградной лозы замедляются в любой период вегетации, вес гроздей винограда уменьшается из-за отсутствия влаги и валовый сбор сокращается.

Несколько волн заморозков в Республике Крым было зафиксировано весной. Летом из-за заморозков в регионе объявили режим ЧС, а спустя порядка месяца — второй режим ЧС из-за засухи. На поддержку виноградарства в Крыму в 2026 году направят 940 млн рублей федеральной поддержки (в 2025 году — 840 млн рублей).

В Севастополе в 2025 году собрали 21 тысячу тонн винограда. Это на 14% меньше (а по некоторым данным на 17%), чем в 2024 году. В департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка объясняют снижение урожайности весенними заморозками и летней засухой.