Студенты-актеры оживили картины русских художников

В Севастопольском профессиональном художественном колледже (СПХК) прошел открытый урок по актерскому мастерству. Мероприятие, демонстрирующее навыки студентов, приурочили к Дню артиста, который в России с этого года отмечают 17 января.

Прием студентов на первый актерский курс в СПХК состоялся летом 2024 года. Сегодня ребята из первого набора учатся на втором курсе.

— В первый год обучения у нас были этюды на беспредметные действия. Нельзя использовать никакого реквизита и декораций — все воображаемое. Начинали с того, что у каждого был свой индивидуальный этюд на освоение какого-то физического действия, — рассказала режиссер, актриса, преподаватель по актерскому мастерству СПХК Нина Лаврова.

Студенты выполняли упражнения на воображение: представляли, как пришивают пуговицы, зажигают канделябр со свечами, моют плиту и кормят животных. В реальности никаких предметов и живых существ не было. Участникам нужно было ощущать пространство, не нарушать локацию, а поднимая воображаемые предметы, чувствовать их вес.

— Также у нас были этюды на память физических действий. Это тоже развивает внутреннюю природу, настраивает наш актерский инструмент. А инструмент актера — это он сам, — дополнила рассказ педагог.

В обыденной жизни мы не замечаем, как совершаем привычные действия: переливаем воду, чистим ботинки, пишем письма. Все происходит само собой, без усилий. Но стоит нам воспроизвести эти действия без реальных предметов — тело ведет себя необычно: напрягается шея, учащается дыхание, появляются неловкие позы. Поэтому подобные упражнения учат тело отбрасывать лишнее и возвращаться к естественной легкости.

— Сейчас у нас следующий этап. В учебных программах рекомендуют оживление картин. Берется живописное полотно, где много действующих лиц. Сначала нужно разгадать, что происходит на картине, что было до того и что привело к финальной композиции, — объяснила Н.Лаврова.

Студентам предложили пять живописных полотен, посвященных обучению крестьянских детей. Ребята придумали истории, соединили их в один сюжет и сыграли на сцене.

Впереди у будущих актеров работа с произведениями классиков драматургии. Они выберут отрывки и сделают по ним этюды. Студенты получат возможность сыграть любого героя по своему выбору.

— Такой случай им может больше никогда не представиться! Например, сыграть леди Макбет. Нам надо понять, как ребята себя видят, справятся ли они с образом. Им может казаться, что внутренне они готовы, а на самом деле они не соответствуют выбранному амплуа. Мы должны помочь им разобраться, какой образ и репертуар им подходит, — уточнила педагог.

— Этюды, которые мы сегодня показывали — наше домашнее задание. До этого мы выполняли похожие, но оживлять и объединять картины художников довелось впервые, — рассказала студентка второго курса отделения «Актерское мастерство» Алиса Фаерман.

По ее словам, сначала вся группа провела мозговой штурм. Обычно в таких случаях появляется лидер, который все берет в свои руки. Участники обсуждения вносят свои предложения и идеи. Самое важное, определиться, кто кем будет в сюжете, обсудить между собой мизансцены: места, где актеры будут находиться и как взаимодействовать. Все остальное — импровизация.

— С каждым разом задания усложняются, но становятся интересней. Порой очень сложно, но когда горишь делом, то всегда получаешь удовольствие. Мне очень интересно учиться. Я люблю театр, и меня зажигает актерская работа. Очень хочу работать на сцене и, если повезет, поступить в ГИТИС на отделение мюзиклов, — откровенничает девушка.