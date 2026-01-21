Открытая в 2026 году комета упадет на Солнце

Международный астрономический союз официально сообщил о находке новой кометы. Ее название — C/2026 A1 (MAPS) — отражает программу наблюдений, в рамках которой комету впервые зафиксировали 13 января 2026 года в обсерватории AMACS1.

На данный момент комета находится примерно в 200 млн км от Земли и 300 млн км от Солнца.

Исходя из орбиты, комета предположительно является одним из осколков Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти 1000 лет назад — с начала февраля до середины марта — по всему миру как ослепительно белая гигантская звезда с хвостом, простиравшимся по всему небу. Упоминание об этом зафиксировано в рукописях Китая, Японии и Британии.

Сейчас считается, что данное небесное тело впоследствии раскололось на множество частей. Один из наиболее крупных фрагментов в 1843 году вновь появился на небе Земли как Великая комета 1843 года.

Ученые предполагают, что новая комета C/2026 A1 (MAPS) является еще одним фрагментом этого тела. Они также предсказали возможную судьбу новой кометы, они рассчитали, что 4 апреля она упадет на Солнце. То есть, прожив миллиарды лет, комета прекратит свое существование всего-то через 73 дня.