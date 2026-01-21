Новые цены и штрафы в электричках

В Крыму с января 2026 года изменены цены на проезд на проезд в пригородном железнодорожном транспорте и размер штрафов для «зайцев».

В пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании сообщили новые тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

На территории Республики Крым покилометровый тариф остался на уровне 2025 года — 2,20 рублей за один километр.

На территории города Севастополя покилометровый тариф подняли до 2,20 руб./км.

На территории Краснодарского Края зонный тариф теперь составляет 54 рубля за одну десятикилометровую зону.

Например, стоимость проезда с 1 января 2026 г. от станции Симферополь до станции Севастополь теперь составляет 171,60 руб. (2025 г. — 168,50 руб.). А от станции Анапа до станции Керчь – Южная Новый парк — 606,00 руб. (в 2025 году — 566,00 руб.)

Также установлен новый размер штрафов за безбилетный проезд в пригородных поездах:

— на территории Республики Крым и Севастополя — 1110 руб.;

— на территории Краснодарского Края — 2700 руб.

Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону «горячей линии»: 8-800-506-00-20 или 8 (978) 978-39-39.