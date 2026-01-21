Мебельная афера: банкротство и мошенничество

Заказчики хотели получить качественную мебель по привлекательным ценам, а остались без денег и без мебели.

Полиция Севастополя проводит проверку по заявлениям 15 заказчиков, которым причинен ущерб свыше 2,3 млн рублей

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратились 15 жителей Севастополя, Республики Крым, Санкт-Петербурга, Магаданской области и Краснодарского края с заявлениями, что они стали жертвами обмана при заказах на изготовление мебели.

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД предварительно установили, что 55-летняя индивидуальная предпринимательница, имея соответствующий опыт, предлагала клиентам изготовить качественную мебель по привлекательной цене. Необходимость внести 70-процентную предоплату она объясняла необходимостью закупки расходных материалов и фурнитуры. Готовые изделия заказчики ждали от трех до шести месяцев, но не дождались. Узнав, что начата процедура банкротства предприятия-исполнителя, они обратились в полицию.

В настоящее время предварительная общая сумма материального ущерба составила свыше 2,3 миллиона рублей. Проводится проверка, по результатам которой следственными органами полиции будет принято процессуальное решение.

В действиях коммерсантки могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество».