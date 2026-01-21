Большую картину Александра Дейнеки привезут из Курска

Картина малоизвестна публике, она называется «На страже мира», имеет размеры 30x3,5 метра.

Полотно написано в 1968 году, за год до смерти художника, и до сих пор поражает своими размерами. Широкой публике произведение раньше никогда не показывали, в том числе и из-за отсутствия помещений такого размера. Из-за долгого хранения «на валу» картина требует реставрации.

По словам В.Зотова, судить о ее масштабе пока невозможно, на сегодня проведены первичный осмотр и оценка, согласован порядок проведения работ. Предварительно получена договоренность о транспортировке в январе картины в Севастополь, что само по себе непросто: нужен спецтранспорт и военизированное сопровождение.

По словам В.Зотова, идея отреставрировать картину появилась в связи с подготовкой тематико-экспозиционного плана и концепции выставки, посвященной творческому наследию А.Дейнеки, которой планируется в мае 2026 года открыть для посещения здание Российской галереи искусств на мысе Хрустальном. Таким образом, картина «На страже мира» станет не только первым предметом реставрации, но и экспозиции.

Галеристы обещают провести так называемую открытую реставрацию, за которой смогут наблюдать зрители. Для этого установят подиум и ограждение.

Кроме картины, на выставке собираются показать макет части московской станции метро «Маяковская». Макет будет полностью совпадать с тем, что был представлен в 1939 году на всемирной выставке в Нью-Йорке, в советском павильоне.

Тогда авторы получили за него гран-при выставки. Выбор именно этого макета связан с тем, что на станции «Маяковская» были представлены мозаичные плафоны авторства А.Дейнеки.