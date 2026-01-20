Заболеваемость ОРВИ и гриппом пока ниже эпидемического порога

За прошедшую неделю, с 12 по 18 января, в Севастополе респираторными инфекциями заболело 2,46 тысячи человека. Это выше уровня предыдущей недели на 29,3%, и ниже уровня эпидемического порога на 34,3%.

В Крыму заболевания зарегистрировали у 8623 обратившихся в медучреждения человек. Заболеваемость ниже эпидемического порога на 11,9%, сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

По данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, а также активной циркуляцией вируса гриппа типа А (H3N2). При этом в общей структуре положительных находок удельный вес вирусов гриппа составляет 76,5%.

Во избежание заболеваемости респираторными инфекциями следует избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками.