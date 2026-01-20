Заблудились во время прогулки в лесу

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, на помощь была направлена дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Юг». Невзирая на дождь и мокрый снег, специалисты принялись активно прочесывать лес и через несколько часов потерявшихся обнаружили у пещеры Кристальная.

Как рассказали потом спасатели, туристы были сильно напуганы, дезориентированы. Они замерзли, поскольку были в одежде и обуви, не соответствующей условиям горной местности и погоде. Вместе с тем, никаких серьезных травм они не получили и в медицинской помощи не нуждались. После того, как туристов нашли, их немедленно сопроводили в безопасное место и рассказали о правилах нахождения в горно-лесной местности.

Спасательная служба Севастополя напоминает потенциальным туристам о необходимости учитывать перед походом прогноз погоды, одеваться соответственно, брать с собой заряженный телефон. Еще одно важное условие — планирование маршрута, с учетом необходимости вернуться до наступления темноты.

В случае чрезвычайной ситуации звоните в экстренные службы: единый номер спасения — 112, спасательная служба Севастополя: (8692) 54-33-97 или +7 (978) 062-46-11.