В Крыму ввели графики веерных отключений

Графики временного отключения света ввели в Джанкойском, Раздольненском и Сакском районах Республики Крым из-за перегрузки энергосистемы, сообщили в министерстве топлива и энергетики региона.

«В связи с прохождением атмосферного циклона и резким понижением температуры воздуха в Крыму зафиксировано увеличение нагрузки на электросети. Холодная погода вызвала пиковый спрос на электроэнергию, в связи с чем зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма. Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций введены графики временного отключения электроэнергии (ГВО) в Джанкойском, Раздольненском и Сакском районах в объеме 10 МВт на время прохождения утреннего максимума потребления», — цитирует сообщение пресс-службы министерства ТАСС.

По графикам отключены 26 сел республики, где, по данным министерства, проживают 23 618 человек и расположено 29 социально-значимых объектов. Власти предупредили, что есть вероятность отключения дополнительных населенных пунктов и попросили отнестись к ситуации с пониманием.