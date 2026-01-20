Установили минимальные баллы по ЕГЭ для получения школьного аттестата

Рособрнадзором установлены минимальные баллы по ЕГЭ в 2026 году для получения школьного аттестата зрения. Одиннадцатиклассникам потребуется набрать, как минимум, 24 балла по ЕГЭ по русскому языку, а также сдать экзамен по базовой математике хотя бы семь баллов.

Напомним, что эти два экзамена являются обязательными, остальные предметы сдаются по выбору.

На этом фоне, самую высокую экзаменационную балльность для получения аттестата определили для обществознания — 42 балла. На второй позиции — информатика, с порогом в 40 баллов, на третьем – география (37 баллов). Для химии, биологии и физики установили минимальные 36 баллов, для литературы и истории — 32. Профильную математику достаточно сдать на 27 баллов, иностранный язык — на 22 балла.

Надо понимать, что минимальные баллы для получения аттестата о среднем образовании отличаются от тех, что требуются для поступления в вуз. Последние установлены Минобразования, они выше утвержденных Рособрнадзором.

Так, для поступления в вузы в 2026 году абитуриентам нужно будет набрать по русскому языку, профильной математике, истории, литературе, иностранному языку, химии, географии и биологии порог установлен не менее 40 баллов, по физике — 41 балл, по обществознанию — 45 баллов, по информатике — 46 баллов.