«СевРобоФест» проведут в 23-й раз

Робототехнический турнир в Малой Академии наук Севастополя впервые прошел в 2011 году и настолько заинтересовал юных робототехников, что через некоторое время стало понятно, что одного турнира в год явно недостаточно. В результате, «Севробофест» стали проводить дважды в год – весной и осенью. Таким образом и добрались до нынешнего 23-го!

Его основной номинацией, согласно сезону, на этот раз станет робохоккей (8–12 лет и 13–17 лет). Другие номинации турнира – «Следование по узкой линии. Экстремал» (9–17 лет), «Доставка груза LEGO WeDo 2.0» (7–8 лет и 9–10* лет).

— Как всегда, ждем гостей из Республики Крым – из Симферополя, Ялты, Алушты. Точно знаем, что соседи не подведут и приедут в любом случае, — рассказал директор МАН Сергей Пасеин.

Для самых маленьких, от 6 до 10 лет, заявлена новая номинация «Доставщик».

— Будем ее апробировать, участники уже заинтересовались», — продолжил С.Пасеин.

По его словам, организаторы уже подготовили в электронном виде жеребьевку, задания будут выбираться случайным образом.

Популярность турнира можно характеризовать еще одним показателем: в первом приняли участие четыре команды по два участника в каждой. Сейчас примерное количество участников — 400 человек. И это, не считая заявок из других регионов.

Соревнования пройдут по такому плану:

— 31 января — «Робохоккей»;

— 7 февраля — «Следование по узкой линии. Экстремал» и «Доставка груза LEGO WeDo 2.0» (7-8 лет);

— 8 февраля 2026 — Доставка груза LEGO WeDo 2.0 (9–10 лет).

Местом проведение турнира, как обычно, станет Малая академии наук (проспект Генерала Острякова, 163). Для участия надо зарегистрироваться заранее.

— Думаю, турнир пройдет, как всегда, весело и задорно. Будет много интересного, шумного. Родители будут болеть, дети кричать, — все, как мы любим! — настроил С.Пасеин.