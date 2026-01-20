На картинах — лошади

Новую художественную выставку, открывшуюся в цокольном этаже галереи на Портовой, 17, посвятили наступающему Году лошади.

Выставку организовали члены Севастопольского отделения творческого союза профессиональных художников под председательством Виктора Чижова. Вместе со своими учениками он уже длительное время работает над темой Балаклавского сражения периода Крымской войны, выполняя большинство работ в жанре батальных сцен.

По словам В.Чижова, члены творческого союза умеют рисовать батальные сцены, события, происходившие в так называемой Долине смерти, что в районе Первомайки — сейчас там находится конюшня на 50 лошадей и проводятся занятия по конкуру, выездке, вольтижировке. Лошади и вдохновили на создание выставки, совместно с художницей Ольгой Фалко.

Выставку назвали «Пируэт», апеллируя к грации и природному изяществу лошадей. Всего для экспозиции отобрали около 20 картин. Работы имеют разные размеры: от общего эскиза Балаклавского сражения размером 4,4x1,15 метров, до работ поменьше.

«Серия этюдов задумана как подготовительный этап перед созданием серии батальных широкоформатных работ, посвященных Балаклавскому сражению. Виктор Чижов поделился с нами своей мечтой о создании диорамы сражения 6х6 метров», – сообщается на сайте галереи.

Выставка будет работать несколько месяцев, вход свободный.