Мошенники обманывали пайщиков

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района Севастополя суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы 1994 года рождения. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Женщина была участницей группы, организатор которой в 2015 году зарегистрировал в Севастополе юридическое лицо ООО «Уютный дом». Он подыскал земельные участки на улицах Героев Бреста и Маячной, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, и начал на них самовольное строительство многоквартирных домов. Осужденная привлекала риэлторов для поиска покупателей, организовала рекламу продажи квартир в строящихся домах, а также заключала с гражданами договоры займов денежных средств под видом их участия в долевом строительстве на выгодных условиях. В действительности выполнять свои обязательства соучастники не собирались. Строительство многоквартирного жилья на данных участках является незаконным, ввод таких объектов в эксплуатацию невозможен, квартиры в собственность гражданам не передавались.

Таким образом с декабря 2015 по апрель 2024 года похищено более 40 млн рублей у 26 потерпевших.

Ленинский районный суд Севастополя назначил виновной 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 3 лет. Иски потерпевших будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

В отношении остальных участников организованной группы уголовные дела выделены в отдельное производство.

Приговор не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.