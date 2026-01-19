Жизнь можно наладить по закону Парето

Такую психологическую методику разработал севастопольский психолог, валеолог (специалист по здоровому образу жизни) и коуч Леонид Кручинин. Уже более 20 лет он практикует в области практической психологии, работая в направлениях: родотерапия и психогенеалогия, психология личности, а также семейная психотерапия.

По словам Л.Кручинина, все началось с публикации результатов его практических исследований о том, как путь рода каждого человека влияет на его судьбу. Этими результатами заинтересовались в столичной редакции, специализирующейся на психологической и эзотерической литературе, и предложили написать книгу о применении «Закона Парето» в родотерапии.

Согласно этому принципу, 20% затраченных усилий приносят 80% результата. Эмпирическая закономерность названа в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето (1848–1923) и служит основой для анализа эффективности деятельности и оптимизации ее результатов.

Принцип также известен как «Правило 80/20» или «Принцип Парето». Хотя сам Парето не формулировал его в современном виде, идея получила широкое распространение в середине XX века. Ее суть в том, что сосредоточение на ключевых действиях позволяет достичь основной части запланированного результата.

Такое правило действует буквально везде. В бизнесе 20% усилий дают 80% успеха. 20% населения владеют 80% всего мирового богатства (но это не точно). Еще одно подтверждение — из нашего гардероба мы 20% одежды носим 80% времени. Работникам аптек хорошо известно, что 20% медикаментов приносят 80% выручки. Подобные результаты можно проследить во всех сферах жизни.

В книге рассмотрен более узкий сектор. Речь идет о задачах, которые Л.Кручинин называет родовыми, поскольку они содержатся в нашем генотипе: «Когда выходишь на эти задачи, получаешь 80% ответов на жизненно важные для каждого вопросы: Кто я? Зачем я? Чем мне заниматься?»

«Как часто вы задумывались над своей жизнью? Чего достигли и что удалось реализовать? Находите ли вы смысл в каждом новом дне?» — задается вопросом автор. И тут же отвечает, что при очевидном наличии среди нас людей, вполне довольных своей судьбой, гораздо больше тех, кто счастливым себя не чувствует и безрезультатно тратит усилия, чтобы что-то в своей жизни изменить.

Так вот, в книге предлагаются инструменты, которые позволят приложить 20% усилить и получить 80% желаемого результата во всех сферах жизни.

«По закону Парето: психологические методики устранения жизненных проблем» написана легким, не лишенным юмора языком, легко читается и настраивает на позитив.