В «Артеке» для участников СВО вырастили и собрали 350 кг лимонов

«В этом сезоне благодаря тщательному уходу и поддержанию идеального микроклимата удалось вырастить богатый урожай. Артековцы бережно собрали 350 килограммов спелых плодов, аккуратно упаковали их, вложив в этот процесс частичку своей души. Эти ярко-желтые, ароматные лимоны станут вкусным и полезным подарком для защитников Родины», — говорится в сообщении пресс-службы центра.

Лимонарий в «Артеке» основан 40 лет назад, в нем плодоносит сорт Пандероза. Эти деревья, гибрид лимона и цитрона, были привезены из Грузии в 1986 году. Плоды поражают своими размерами и весом до 1 кг. Вкус чуть более сладкий, чем у обычного лимона.

Для артековцев лимонарий стал настоящей живой лабораторией: на занятиях по биологии дети учатся ухаживать за деревьями — пропалывают сорняки, удаляют сухие листья, делают подвязку, следят за температурным режимом. А в январе наступает самый долгожданный момент — сбор урожая.

Дети надеются, что чай с артековским лимоном укрепит иммунитет бойцов, подарит им частичку крымского тепла, напомнит о заботе и поддержке всего народа.

При содействии Народного фронта Международный детский центр уже отправлял в зону СВО ортопедические матрасы для обустройства быта, домашнюю выпечку, маслины, выращенные в «Артеке», письма с искренними пожеланиями от детей. С 2023 по 2025 год проведено 19 акций по сбору гуманитарной помощи, передано более 220 тонн различных грузов для нужд военнослужащих и мирных жителей, сообщил ТАСС.