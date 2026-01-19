С перевозчиком из Сургута разрывают контракт

Запущена процедура расторжения контракта на автобусные перевозки в Байдарскую долину, который выиграл на торгах индивидуальный предприниматель Владимир Пойда.

«В ходе мониторинга работы общественного транспорта в праздничные новогодние дни были зафиксированы нарушения ряда условий государственного контракта новым перевозчиком. В том числе в адрес департамента транспорта поступали жалобы жителей Байдарской долины. Специалистами были направлены претензии новому перевозчику о некачественном выполнении работ, а также начата процедура расторжения контракта», — сообщили в департаменте транспорта.

После расторжения контракта по конкурсу определят нового перевозчика на маршруты №№37, 41, 182 и 183.

Для обеспечения транспортного сообщения в Байдарскую долину запущены дополнительные автобусы ГУП «Севэлектроавтотранс».

Предприниматель из Сургута В.Пойда в ноябре каким-то образом выиграл 320-миллионный тендер на перевозки в Севастополе. С 1 января его машины, перегнанные с материка, вышли на маршруты. Жители Байдарской долины жаловались в соцсетях, что автобусы старые, грязные, часто ломаются, в них нет отопления, а водители не знают особенностей горных дорог и игнорируют заезд в некоторые населенное пункты.