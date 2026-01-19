Распределили средства на стройки и достройки

Правительство Севастополя утвердило постановление о распределении средств субсидии из федерального бюджета бюджету города на софинансирование мероприятий госпрограммы. В списке объекты, которые строятся уже не первый год, или никак не начнут воплощаться.

Среди самых крупных распорядителей бюджетных средств (в том числе и субсидии) — департамент транспорта. Так, в 2026 году транспортникам выделяется 813,5 млн рублей, в 2027 году — 1,014 млрд рублей на завершение реконструкции развязки «Огурец».

На реконструкцию ул.Капитанской в 2026 году выделят 1,013 млрд рублей, а на строительство тоннеля и реконструкцию автодороги от ул.Генерала Петрова до ул.Пожарова — 607 млн рублей на 2026 год и 1,3 млрд рублей — на 2027-й.

Финансовые вложения в Казачинскую дорогу в 2026 году составят 631,7 млн рублей, в 2027 году — 5,95 млрд, в 2028-м — 3,58 млрд, в 2029-м — 1,26 млрд рублей.

В строительство транспортной связи между автодорогами «Столетовский проспект» и «ул.Тараса Шевченко» в 2026 году вложат еще 700 млн рублей, в 2027-м — 4,9 млн рублей.

В подъездную дорогу к строящемуся онкологическому диспансеру планируется вложить в 2026 и 2027 годах 200 и 11,5 млн рублей, соответственно.

Департаменту городского хозяйства на 2026 выделены 206,5 млн рублей на реализацию мероприятий по снижению потерь в сетях водоснабжения.

Школы и больницы

Департамент капитального строительства должен в 2026 году за 234 млн рублей достроить школу на Радиогорке. А вот школу на ул.Верещагина (5-й км) завершат строить только в 2027 году. 20 млн рублей выделят на этот объект в 2026-м и почти 5 млн рублей — в 2027-м.

На другой долгострой — Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера выделят почти 1,2 млрд рублей в 2026 году и 2,14 млрд — в 2027-м. Его соседка — Больница скорой медицинской помощи получит на строительство 2 млрд рублей в 2026 году и 4,8 млрд рублей в 2027-м.

В проектирование инфекционной больницы на 200 коек в 2028 году запланировать вложить 80 млн рублей. Притом, что строить медучреждение будут в 2029 и 2030 годах с вложением по 1,5 млрд рублей ежегодно.

В 2027 году, возможно, достроят детскую поликлинику на Корабельной стороне. Разбивка финансирования на 2026 и 2027 годы: 50 и 5,5 млн рублей, соответственно.

На давний объект — психоневрологический интернат — заложено в 2026 году 200 млн рублей, а в 2017 — 304,4 млн рублей.

Очень нужно!

Из инженерных сооружений к наиболее значимым объектам стоит отнести строительство сетей водопровода на мысе Фиолент (на проектирование выделят 28,2 млн рублей, а на строительство в 2026 и 2027 годах — 100 и 378 млн рублей соответственно).

На супердолгострой — КОС «Южные» выделяют 6,27 млрд рублей в 2026 году и вероятно достроят. А вот часть этого проекта — строительство канализационного коллектора из Балаклавы — завершат годом позже, потому что выделено финансирование и на 2026 год (393,3 млн), и на 2027-й (247,6 млн рублей).

Долгожданный также кольцевой газопровод высокого давления от ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья. На него выделено в 2026-м — 566,8 млн рублей, в 2027-м – 515,8 млн рублей.

Также к очень важным для жителей Фиолента можно отнести и строительство трансформаторной подстанции 110/6 кВ «Фиолент» и воздушно-кабельной линии 110 кВ. Проектно-изыскательские работы намечены на 2028 год (150 млн рублей), строительство — на 2029-30 годы (1,055 млрд руб.).

Не менее долгожданные — это ремонт пассажирских катерных и паромных пирсов у Графской пристани, на Северной стороне, в Большом Инкермане и строительство на Радиогорке. Но пока средства выделены лишь на проектирование в 2028 году.

Парки и марина

Капстрою («Единая дирекция капитального строительства») также выделят средства на создание в районе мыса Хрустальный парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941-1942 гг.». Сдать объект должны в 2027 году, общая сумма — 1,032 млрд рублей.

В 2026 году планируют завершить затянувшуюся реконструкцию 2-й очереди парка Победы, на что добавлено еще 200 млн рублей.

На строительство балаклавской яхтенной марины выделены с разбивкой по годам: 1,3 млрд рублей — в 2026-м и 1,1 млрд рублей — в 2027 году.