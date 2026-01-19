Питание жителей Севастополя стало более сбалансированным

Согласно статистике, севастопольцы едят значительно лучше не только крымчан, а по некоторым позициям даже всех россиян.

Крымстат подготовил анализ потребления основных продуктов питания, их пищевой и энергетической ценности для Севастополя за десятилетний период с 2015 по 2024 годы.

«Севастопольская газета» изучила данные и сравнила их с показателями по России, Республике Крым и Москве за 2024 год. Можно сделать вывод, что за 10 лет питание жителей города-героя стало более сбалансированным. Так, севастопольцы стали есть значительно меньше хлеба и хлебобулочных изделий (101,4 кг в 2015 году против 85,8 кг в 2024-м), картофеля (62,4 и 39,6), молока и молочных продуктов (312,2 и 247,4), сахара и кондитерки (35,4 и 22,0), растительного масла и других жиров (13,3 и 9,2). Зато увеличилось потребление овощей (103,7 и 145,6), фруктов (89,5 и 102,2), мяса (82,0 и 98,7) и рыбы (27,5 и 28,1). А почему-то любовь к яйцам неожиданно угасла: 176 штук в год в 2024-м против 259 штук в 2015-м.

У крымчан ситуация схожая, хотя овощей и фруктов жители соседнего субъекта едят намного меньше (115,9 и 64,6 соответственно). А вот яиц и соли — намного больше (230 и 2,7). Севастопольцы съедают за год 1,6 кг соли.

В среднем ро стране хлеба едят примерно столько же, как и в Севастополе (86,2 против 85,8). А молочных продуктов, яиц, кондитерских изделий — больше.

Жители столицы, как и жители Севастополя, не злоупотребляют хлебом, картофелем и сладким. При этом в Москве едят больше мяса, яиц и молочных продуктов, чем в Крыму, а овощей и фруктов — меньше.

В среднем потребительская корзина севастопольцев выглядит более здоровой и полноценной в сравнении с крымчанами, в частности, по рыбе, потребление которой в Севастополе и Москве находится на уровне, рекомендованном Минздравом России — 28 кг. А в целом по стране рыбы и рыбных продуктов недоедают, но пересаливают. В среднем каждый россиянин в 2024 году съел аж 2,9 кг соли!

В севастопольском отделении Крымстата уточнили, что данные статистики могут быть не совсем точными, поскольку исследование проводят на основании выборочного обследования бюджетов 265 домохозяйств на территории субъекта. Этого может быть недостаточно для полностью объективной картины.

Нормы от Минздрава

Согласно утвержденным Министерством здравоохранения рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, россияне должны съедать в год: хлебных продуктов (хлеб и макаронные изделия, крупы, бобовые) — 97 кг; картофеля — 90 кг; овощей и бахчевых — 140 кг; фруктов свежих — 100 кг; мяса — 74 кг; рыбы — 28 кг; молока и молокопродуктов в пересчете на молоко — 322 кг; яиц — 260 шт., масла растительного — 12 литров, соли поваренной —1,8 кг.