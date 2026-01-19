Открыли выставку портретов командующих Черноморским флотом

На портретах — командующие Черноморским флотом, начиная с вице‑адмирала Федота Клокачева, который возглавил флот в 1783 году. Среди флотоводцев — адмиралы Николай Мордвинов, Федор Ушаков, Михаил Лазарев, Алексей Грейг, контр‑адмирал Григорий Бутаков, адмирал Александр Колчак, вице‑адмирал Александр Немитц и другие. Каждая картина — страница истории флота, ожившая в лицах.

С недавних пор именно на Черноморском флоте появилась традиция отмечать День командующего, рассказал «Севастопольской газете» начальник ДОФа Владимир Пискайкин. Поводом к тому стал изданный Екатериной II рескрипт для адмирала Клокачева, повелевающий основать на Черном и Азовском морях «заводимый нами флот».

Датой подписания рескрипта считается 22 января 1783 года. С тех пор День командующего и был определен. Правда, отмечали его не всегда.

«Такой день отмечают только на Черноморском флоте, оттого каждый новый командующий, заступающий в эту должность, как правило, удивляется: «А что, есть такой день?!» — продолжил В.Пискайкин.

Он рассказал о задумке приглашать в этот день ныне здравствующих командующих Черноморским флотом разных лет:

— Дабы они приезжали в Севастополь, и мы проводили встречи с личным составом в воинских частях, с офицерами — в Доме офицеров флота. Это нужно с точки зрения передачи военно-морского опыта и поддержания славного флотского духа.

В.Пискайкин также рассказал, что выставленная ныне галерея когда-то украшала стену штаба Черноморского флота. Потом там сделали ремонт, портреты написали новые, а эти передали в воинскую часть. Именно оттуда они попали в ДОФ, чтобы их могли увидеть севастопольцы.

Все портреты написаны флотскими художниками.

— Нам еще предстоит исследовать каждый портрет и определить имена художников. Но нам точно известен автор последних портретов — их написал главный флотский художник, народный художник Крыма, старший мичман Сергей Шевченко.

К самому празднику 22 января ныне здравствующим командующим ЧФ отправят поздравительные открытки.