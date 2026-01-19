На развитие Крыма и Севастополя направят 93 млрд рублей

Правительство России планирует направить на реализацию комплексной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя порядка 93 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Председатель правительства напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина до 2030 года была продлена государственная программа по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. По словам Мишустина, постановлением кабинета министров в документ были «внесены изменения по целому ряду параметров, включая требования Стратегии пространственного развития».

«Всего на реализацию государственной программы в текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей», — цитирует главу кабмина ТАСС.

М.Мишустин указал, что в рамках реализации программы продолжится работа по улучшению социальной, транспортной и другой инфраструктуры на полуострове. Будет создано более 8 тыс. мест в образовательных учреждениях и свыше тысячи — в сфере здравоохранения. Кроме того, будут построены десятки километров сетей газо- и водоснабжения, а также будет увеличена протяженность автомобильных дорог. Планируется заняться капитальным ремонтом объектов культурного наследия.

«Важной частью формирования благоприятного делового климата в этих субъектах является создание условий для привлечения инвестиций. В том числе и в свободной экономической зоне. Ее резидентам предоставлены льготные кредиты», — добавил премьер-министр.