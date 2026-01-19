Еще свыше 200 объектов реализуют по программе развития Крыма и Севастополя до 2030 года

Объем финансирования программы на период с 2026 года по 2030 год составляет 517 млрд рублей, за это время планируется реализовать еще свыше 200 объектов. Об этом на оперативном совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Объем финансирования программы [развития Крыма и Севастополя] с 2026 года по 2030 год составляет 517 млрд рублей. Законом о бюджете на текущую трехлетку [с 2026 года по 2028 год] предусмотрено 308 млрд рублей. Они расписаны по каждому мероприятию, по каждому объекту. <...> Всего до 2030 года планируется реализация еще свыше 200 объектов», — цитирует вице-премьера ТАСС.

М.Хуснуллин подчеркнул, что приоритетами стали ключевые инфраструктурные проекты, обеспеченные полным финансированием. Среди них вице-премьер назвал строительство съездов с трассы «Таврида» к курортным городам Южного берега Крыма, развитие очистных сооружений, а также развитие арт-кластера «Таврида».

В 2014 году была принята федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя, позднее она была переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса «Таврида». В 2025 году на реализацию госпрограммы было выделено свыше 109 млрд рублей.