Для верующих развернули пункты обогрева

В Севастополе подготовлены и оборудованы девять мест для традиционных купаний на Крещение.

Верующих приглашают 19 января совершить омовение в акватории бухты Карантинной — на территории Херсонеса Таврического; в купели на реке Героон; на пляжах «Омега», «Хрустальный», «Учкуевка», в Орловке; на берегу у кинотеатра «Родина» в Балаклаве; в районе причала №286 в бухте Казачьей; на набережной гарнизонного пляжа в Каче.

МЧС России призывает погружаться в воду только в специально подготовленных местах, ведь именно там развернуты пункты обогрева, а также начеку спасатели, медики и специалисты других экстренных служб, готовые вовремя прийти на помощь.

В течение предыдущей недели сотрудники МЧС России по Севастополю обследовали дно в местах предстоящих купаний. Несмотря на сильный ветер и снег водолазы совершали погружения в акватории пляжей и убирали со дна осколки стекла, жестяные банки, крупные ветки, доски, арматуру, прочий опасный мусор.

В праздник безопасность в местах омовений обеспечивают 75 сотрудников экстренных служб и 25 единицы техники. Из них от МЧС России 20 человек личного состава и 9 единиц техники.

По данным гидрометцентра, 19 января в Севастополе без существенных осадков, ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха от -2°С до -4°С.

Спасатели советуют правильно рассчитать свои силы. Если вы собрались совершить крещенское омовение, не забудьте взять термос с горячим чаем и большое полотенце!

Русская православная церковь в понедельник, 19 января отмечает праздник Крещения Господня, один из 12 главных христианских праздников.

В память о крещении Христа в Иордане в день Богоявления, а также накануне, в Крещенский сочельник, за богослужениями в храмах совершается чин великого освящения воды. Освященная таким образом крещенская вода считается святыней, ее пьют с молитвой натощак и окропляют ею людей и жилища.