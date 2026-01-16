Законодательство об ответственном обращении с животными усовершенствуют

Чипирование станет основным способом идентификации домашних животных, а регистрация в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии бесплатной. Появятся определения понятий «заводчик» и «свидетельство о происхождении».

На заседании комитета по экологии Госдумы 14 января депутаты рассмотрели блок вопросов, посвященных совершенствованию законодательства об ответственном обращении с животными.

Комитет поддержал и рекомендовал к рассмотрению Государственной Думой два основополагающих документа. Первый законопроект вводит обязательный учет и маркировку домашних животных — собак и кошек. Чипирование станет основным и надежным способом идентификации, при этом будет предусмотрена бесплатная регистрация в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии.

Второй поддержанный законопроект устанавливает четкие федеральные правила для разведения собак и кошек. В законодательстве впервые появятся определения таких понятий, как «заводчик» и «свидетельство о происхождении», а Правительство утвердит перечень обязательных документов.

Кроме этого было принято решение о доработке еще двух инициатив: об установлении дополнительных общих требований к содержанию животных и об обращении с животными без владельцев. При этом депутаты не поддержали редакцию законопроекта о запрете использования животных в цирках и рекомендовал его к отклонению.

Поддержанные законопроекты планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы 20 января. В случае их принятия новые нормы могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года.