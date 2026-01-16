В Ялте школьников отправили по домам из-за ожидаемой метели

Школьники в Ялте отправлены по домам из-за ожидаемых сложных погодных условий: метели и гололедицы. Власти также просят работодателей отпустить пораньше с работы сотрудников.

«Нам обещают метель, на дорогах гололедицу. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, а с завтрашнего дня и по понедельник — местами до 25 м/с. Учитывая сложные погодные условия, приняли решение отпустить детей с занятий в школе. Прошу работодателей отнестись к ситуации с пониманием и по возможности раньше отпустить сотрудников — возможны перебои в работе общественного транспорта», — цитирует ТАСС сообщение главы городской администрации Янины Павленко в телеграм-канале.

Глава администрации отметила, что все службы города, а также МЧС работают в усиленном режиме. Однако из-за продолжающегося снегопада и порывистого ветра местами сохраняется плохая видимость, возможно образование снежного наката.

В Республике Крым на 16-19 января объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются снегопады, усиление ветра до 25 м/с, метель, гололедица.