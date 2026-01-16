Снегопады в первые две недели января пополнили водохранилища Крыма на 35%

Выпавший и растаявший в первые две недели 2026 года на территории Республики Крым снег, наполнили водохранилища естественного стока в регионе питьевой водой на 35%, сообщили ТАСС в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации региона.

«Суммарный объем наполнения всех водохранилищ Республики Крым составляет около 144 млн куб.м, из них наполняемость питьевых водохранилищ естественного стока Республики Крым составляет около 105 млн куб.м, наливных водохранилищ — 14,6 млн куб.м. После выпадения осадков в период с 1 по 14 января 2026 года в питьевые водохранилища естественного стока региона поступило суммарно около 56 млн куб.м, что составляет всего около 35% от проектного объема наполнения всех водохранилищ естественного стока», — говорится в сообщении. Данные приведены без учета Чернореченского водохранилища в Севастополе.

Наименьший запас воды сейчас находится в водохранилищах восточной части Крыма, обеспечивающих жителей Керчи, Феодосии и Судака, населенные пункты Ленинского района, а также в Изобильненском водохранилище, обеспечивающем водоснабжение населения городского округа Алушта.

А из Белогорского водохранилища после выпавших осадков пришлось начать откачивать воду в русло реки Биюк-Карасу.

Пик паводка пройден

В Севастополе пик паводка достиг 10 января — уровень воды в реках из-за дождей и таяния снега на плато Ай-Петри резко поднялся до 65 см. Все гидротехнические сооружения отработали в штатном режиме.

— Благодаря маловодному периоду 2025 года реки хорошо справляются с этим уровнем. И Чернореченское водохранилище принимает сток также в штатном режиме, — доложила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

За уровнем воды в Чернореченском водохранилище следит ГУПС «Водоканал». Все данные ежедневно передаются в Севприроднадзор, департамент общественной безопасности Севастополя.

Регулярный мониторинг поводка опасных зон ведет и Спасательная служба Севастополя. Особый контроль ведется за населенным пунктом Озерное, где сливаются речки Черная и Байдарка.

На сегодняшний день в реках и водоемах Севастополя наблюдается понижение уровня воды. За ситуацией продолжают следить специалисты профильных ведомств и служб.