Ремонт лестниц у сквера Петра и Павла на сохранность ОКН не повлияет

Сохранности ОКН в районе сквера Петра и Павла ничто не угрожает. К такому положительному заключению пришел государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Михаил Рязанцев.

Речь идет об обеспечении сохранности объектов культурного наследия – «Петропавловский собор», расположенный по адресу: г. Севастополь, ул. Луначарского, д. 37 (принят на государственную охрану Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2073-р от 17.10.2015 г.), а также объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенный по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, дом №40, принятый на государственную охрану решением Севастопольского городского совета народных депутатов исполкома «Об утверждении перечня памятников архитектуры и градостроительства местного значения» по состоянию на 01.06.1990 г.

В Акте указывается, что участок производства работ составляет 3,875 тыс м2. В рамках капремонта предстоит произвести:

- Демонтажные работы;

- Восстановление поверхности гранитных ступеней (подлежащих восстановлению);

- Устройство лестничных площадок из гранитных плит тротуаров;

- Укладку тактильных плит;

– Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей;

– Установку бортовых камней бетонных, а также гранитных;

– Устройство подстилающих слоев лестничных маршей;

– Устройство фундаментных плит железобетонных плоских под установку гранитных ступеней;

– Установку цельных гранитных ступеней (восстановленных и новых);

– Устройство покрытий лестничных площадок из тротуарной плитки;

Кроме этого, предусмотрены работы по восстановлению подпорных стен и усилению стен методом инъектирования.