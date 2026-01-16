Нормативы накопления мусора изменились с 9 января

Но не для всех категорий потребителей. Прежние нормы остаются действующими до 1 октября 2026 года для жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах.

О принятии соответствующего постановления 29 декабря 2025 года городским правительством уже писала «Севастопольская газета».

Как уже сообщалось, основные изменения затронули частный сектор, где расчет ТКО будет производиться не от количества зарегистрированных жильцов, а по площади помещения. Теперь объем ТКО будет рассчитываться, исходя из норматива 0,069 куб м на 1 кв м площади на одного жильца (прежде было 3,11 куб м на человека). Итак новые нормы накопления ТКО для этих категорий начинают действовать с 1 октября 2026 года.

Остальные же категории плательщиков начнут рассчитываться по новым нормативам уже с 9 января 2026 года.

Так, постановлением введена отдельная категория – «Апартаменты», с установленным для нее отдельным нормативом 0,204 куб м на 1 кв метр площади.

Для офисов, административных зданий и организаций расчет перешел от численности сотрудников к площади: теперь объем отходов составит 0,037 куб м на 1 кв м общей площади (вместо прежних 0,7 кубометров на одного работника).

Также изменены нормативы для детских домов, школ, вузов, больниц, поликлиник, аптек, гостиниц, СНТ, пляжей.

Еще одна новая отдельная категории – «Санитарная очистка»— включает зоны общественного пользования, зеленые насаждения и твердые покрытия улиц. Предполагается, что ее выделение позволит более точно учитывать объемы работ по уборке при заключении госконтрактов.