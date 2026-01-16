Действовал под влиянием телефонных мошенников

Установлено, что молодой человек по заданию украинских кураторов прибыл в Севастополь и вел разведку объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. По указанию куратора он приобрел канистры и горюче-смазочные материалы для осуществления поджогов, а также пневматический пистолет, чтобы оказать сопротивление при задержании. После подготовки злоумышленник попытался вскрыть релейный шкаф и поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в Инкермане, а также трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе Севастополя.

В ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемый попал под влияние телефонных мошенников, склонивших его под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении задержанного мужчины возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям террористической направленности, санкции которых предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ленинским районным судом Севастополя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе соцсетях и мессенджерах для вовлечения граждан России в противоправную деятельность. Пользуясь доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления.

Граждан призывают быть бдительными и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров «Телеграм» и «WhatsApp» с незнакомыми контактами.