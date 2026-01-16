Защита российского археолога Александра Бутягина, которого хотят экстрадировать из Польши на Украину, подала ходатайство о назначении нового судьи вместо Дариуша Любовского в связи с его предыдущим делом об экстрадиции подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Об этом сообщил ТАСС адвокат Бутягина Адам Доманьский после завершения заседания Окружного суда Варшавы.

«После перерыва сторона защиты направила ходатайство об отводе судьи с рассмотрения этого дела», — заявил Доманьский прессе. Адвокат российского ученого мотивировал такой шаг отказом судьи Любавского рассматривать ходатайства стороны защиты, а также его участием в рассмотрении вопроса об экстрадиции в ФРГ украинца Владимира Журавлева, обвиняемого в подрыве «Северных потоков». «Тогда суд решил, что акт саботажа, который совершил тот гражданин Украины, не был преступлением. Поэтому, учитывая все предыдущие решения судьи [Любавского] по делу [Бутягина], включая отказ в предоставлении более продолжительного времени для подготовки линии защиты и приводимые в СМИ предыдущие высказывания судьи о продолжающемся вооруженном конфликте [на Украине], защита считает, что имеются все основания для отвода судьи Любовского с расследования этого дела», — пояснил А.Доманьский.

По его словам, ожидается решение судебной инстанции о назначении нового судьи, а также новая дата заседания. Это должно произойти в течение ближайших 20 дней, уточнил адвокат.

Как отмечают польские СМИ, в коридоре перед залом суда, в котором проходило слушание по делу Бутягина, появился неизвестный активист с фотографией российского ученого и георгиевской лентой на груди. Мужчина указал находившимся там журналистам на возможные предвзятость и проукраинскую позицию судьи Любавского.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Кthxb Александре Бутягине.

А.Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. 12 января Окружной суд Варшавы продлил арест Бутягина до 4 марта. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы. После этого посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с задержанием российского археолога А.Бутягина.