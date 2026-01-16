10 памятников на Братском кладбище на Северной стороне отреставрируют

Проектная документация для проведения работ должна быть готова к началу лета.

Специализированная служба по вопросам похоронного дела Севастополя, которая занимается содержанием и уборкой территории мемориального Братского кладбища защитников Севастополя 1854-1855 годов, в конце 2025 года заключила контракт с индивидуальным предпринимателем из Московской области Сергеем Ильченко на разработку научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия на Братском кладбище. В перечне на реставрацию 10 объектов 19 века.

В список вошли памятники на могилах майоров Бутовского и Левшакова, подпоручика Дерюгина, подполковника Казаринова, капитанов Коризно и Трояновского, капитана Нелидинского, прапорщиков Новицкого и Плескачевского и на общей могиле лейтенанта Челеева и мичмана Ролета.

Проектные работы подрядчик С.Ильченко будет выполнять без выезда на местность. Цена контракта 6,43 млн рублей.

В онлайн каталоге памятников Крыма можно найти описание могилы подпоручика Полтавского пехотного полка Алексея Тимофеевича Дерюгина, убитого 6 июня 1855 года в день первого штурма Малахова кургана. Памятник выполнен из крымбальского камня, высота — 1,9 м.

Напомним, в августе 2024 года депутат Государственной Думы Константин Затулин обратился к министру обороны Андрею Белоусову с предложением присвоить Братскому кладбищу героев Крымской войны статус федерального военно-мемориального комплекса и взять его под покровительство Минобороны. Министр инициативу одобрил и пообещал выделить на это необходимые средства.